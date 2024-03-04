في حملة استهدفت متهمين بالانتماء لخلايا “التنظيم” وآخرين بتهمة “التخريب”.. قوى الأمن الداخلي “الأسايش” تعتقل أكثر من 45 شخصاً

محافظة الحسكة: اعتقلت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” أكثر من 45 شخصاً بتهمة انتمائهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالإضافة إلى متهمين بالمشاركين في الأعمال “التخريبية” والتعاون مع تركيا، وذلك في عملية أمنية بدأتها في المنطقة الممتدة ببين الشدادي ومركدة وريف الحسكة الجنوبي، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن الطريق الواصل بين الشدادي- الحسكة كان مغلقاً في ساعات الصباح الأولى، نظرا لانتشار العناصر في المنطقة لملاحقة خلايا “التنظيم”.

كما صادرت القوى الأمنية كميات من الأسلحة والذخائر خلال الحملة.

وتشارك قوات “التحالف الدولي” ضمن غرفة عمليات مشتركة في مراقبة الحملة والإدلاء بالمعلومات والإحداثيات حول أماكن تواجد الخلايا، وتجهيز مروحيات للتدخل في حالة الضرورة.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة “التحالف الدولي” و”قسد” العمليات الأمنية في مناطق متفرقة في شمال شرق سوريا لملاحقة فلول “التنظيم”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 1 آذار الجاري، بأن قوات “التحالف الدولي” بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية، نفذت عملية إنزال جوي بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة، في بلدة الحريجي بريف دير الزور الشمالي، بعد تطويق المنطقة، واعتقلت خلال العملية 9 أشخاص بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة.