مسلحون مجهولون يستهدفون حواجز “قسد” بالرصاص في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون مجهولون اليوم، عدة حواجز لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، حيث أقدموا على إطلاق النار على حواجز الطيانة وأبو حردوب وحوايج بريف دير الزور الشرقي، ليرد عناصر الحواجز المستهدفة باستهداف المسلحين بالرصاص، الذين فروا إلى جهة مجهولة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 30 أيلول الفائت، بأن مسلحين محليين وعناصر من المسلحين الموالين للنظام، استهدفوا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة عدة نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة الموح ببلدة أبو حمام، كما طال الهجوم نقاط الهواشة والمصفاية بريف دير الزور الشرقي، وسط اشتباكات عنيفة بين عناصر النقاط والمهاجمين وسماع دوي عدة انفجارات هزت المنطقة، ونشوب حريق في موقع قريب من الاشتباكات، بسبب القذائف العشوائية، كما ألحق القصف أضرار مادية بممتلكات المواطنين.