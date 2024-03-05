في خطوة لإخماد المظاهرات ضد “الجولاني”.. وزارة الأوقاف تبلغ وتحذر الخطباء وأئمة المساجد في مناطق نفوذها

في خطوة لإخماد المظاهرات ضد “الجولاني”.. وزارة الأوقاف تبلغ وتحذر الخطباء وأئمة المساجد في مناطق نفوذها

أبلغ مندوبي الوزارة الأوقاف التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” في مديريات الأوقاف وعن طريق مسؤولي المتابعة، الأئمة والخطباء في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام، الالتزام بنص خطبة الجمعة المقررة من قبلهم.

كما استدعت وزارة الأوقاف التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” بعض من خطباء وأئمة مساجد في مناطق نفوذها، لخروجهم عن نص خطبة الجمعة المقررة من قبل وزارة الأوقاف، وتكلمهم عن الظلم والإجرام في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.

ووجه المسؤولين في وزارة الأوقاف للخطباء والأئمة رسالة شديدة اللهجة والمحاسبة في حال المخالفة.

ويأتي ذلك، في إطار سعي الهيئة لتهدئة المواطنين الغاضبين وإخماد المظاهرات.

وتتواصل المظاهرات المناوئة لزعيم هيئة تحرير الشام “الجولاني”، التي انطلقت منذ كشف جريمة قتل تحت وطأة التعذيب وإخراج الجثة، في 24 شباط الفائت، وهي لعنصر بجيش الأحرار فارق الحياة في سجن هيئة تحرير الشام بعد اعتقاله أشهر وإخفاء جثته.

ويسود الغضب بين الناس في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام والشمال السوري بعد اعتراف الهيئة بمقتل أحد المعتقلين لديها وهو عنصر بجيش الأحرار، بعد عشرة أشهر من إخفائه وعدم الإفصاح عن مصيره.

وأشاعت الهيئة اتّهامه بالعمالة واستلام حوالات مالية من جهة أجنبية، لتتبيَّنَ براءته من تلك التّهم ومقتله تحت وطأة التعذيب قبل نحو خمسة أشهر، كما أفصحت الهيئة لعائلته عن مكان دفنه، ليتم استلام جثمانه وإعادة دفنه في مقابر العائلة.

وخرجت المظاهرات التي تطالب برحيل الجولاني في إدلب المدينة ومناطق بريفها بالإضافة إلى مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

ويطالب المتظاهرون بإسقاط “الجولاني” ورفع الظلم وكف القبضة الأمنية وتبيض السجون من الشرفاء وفتح الجبهات، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ومحاكمة عاجلة وعادلة للمساجين ووقف التعذيب، وتخفيف الرسوم والضرائب عن المواطنين.