في خلاف على أرض زيتون.. مقتل مسلح باشتباكات مع “فرقة الحمزة” في ريف عفرين

محافظة حلب: اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين ينتمون للفصائل الموالية لتركيا من قبيلة بني خالد وعناصر من “فرقة الحمزة” في ناحية بلبل بريف عفرين ضمن مناطق عمليات “غصن الزيتون” إثر خلاف على أرض أشجار زيتون، مما أدى لمقتل مسلح من بني خالد، وسط حالة من التوتر والفوضى العارمة التي سادت المنطقة.

ووثق نشطاء المرصد السوري لحقوق 30 آب الفائت إصابة عنصرين من فصيل جيش الشرقية من أبناء عشيرة الهيب، في حي الأشرفية بمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، نتيجة اندلاع اشتباكات بين الأخيرة وفصيل السلطان مراد من أبناء عشيرة الموالي، بسبب خلافات حول منزلين تعود ملكيتها لأهالي عفرين، تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح، وسط توتر عسكري يشهدها الحي.