في درعا.. اغتيال نجل أحد قيادات “التشيع” لصالح “حزب الله” اللبناني وعنصر بقوات النظام ومحاولة اغتيال اثنين من قوات موالية لروسيا

محافظة درعا: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة في الجنوب السوري، طالت عنصر في قوات النظام، ونجل أحد مسؤولي “التشيّع” والذي يعمل لصالح “حزب الله” اللبناني والمنحدر من قرية قرفا في ريف درعا، حيث جرى اغتيالهما برصاص مسلحين مجهولين قرب جسر بلدة خربة غزالة في ريف درعا، على صعيد آخر أصيب اثنين من قوات “اللواء الثامن” الموالي لروسيا بجراح، جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل مجهولين في بلدة الكحيل بريف درعا، يذكر أن المستهدفين الاثنين كانا في صفوف الفصائل قبل أن يجروا تسويات بعد سيطرة النظام على درعا ومن ثم ينخرطا في صفوف “اللواء الثامن”.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1047 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 730، وهم:202 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و21 طفل، إضافة إلى 343 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 132 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.