في ذكرى اعتقال أول قائد لـ “حزب العمال الكردستاني”.. مظاهرات بمختلف مناطق “الإدارة الذاتية” للمطالبة بالإفراج عنه من السجون التركية

في ذكرى اعتقال عبدالله أوجلان أول قائد لـ “حزب العمال الكردستاني”، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج عدة مظاهرات في مناطق متفرقة من مناطق “الإدارة الذاتية” للمطالبة بالإفراج عن “عبدالله أوجلان” من السجون التركية، حيث خرجت التظاهرات في كل من ” عين العرب(كوباني)، والرقة ومنبج والدرباسية وعامودا والقامشلي وتربي سبي ورميلان وكركي لكي والمالكية والحسكة والشدادي ومناطق أُخرى من المدن البلدات الواقعة تحت نفوذ “الإدارة الذاتية”، وبحسب مصادر المرصد، فإن “الشبيبة الثورية” هددت أصحاب المحال التجارية بتكسيرها في حال رفضهم إغلاق محالهم والخروج بالمظاهرات، كما جرى تنظيم “ندوات” في بعض مناطق الإدارة الذاتية للتعريب والحديث عن شخصية أوجلان.