في ذكرى الثورة السورية.. قوات النظام تواصل العمليات العسكرية وتقصف بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي والشمالي الغربي من الريف الحموي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية أماكن في الفطيرة وكنصفرى وسفوهن وفليفل وبينين وأطراف البارة بجبل الزاوية، والعنكاوي ومحيط قيلدين بسهل الغاب، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة مناطق في الرويحة وكدوره ضمن الريف الإدلبي.

وأشار المرصد السوري يوم أمس الأول، إلى إصابة مواطنة في قصف صاروخي لقوات النظام بعشرات القذائف على قرية كفريدين وطرق إمداد محاور جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، كما استهدفت بلدة الزيارة وقرى المشيك وخربة الناقوس وتل واسط وشاغوريت في سهل الغاب بريف حماة الغربي، قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.