في ذكرى تحريرها من قبضة “التنظيم”.. أهالي من مدينة عين العرب (كوباني) يستذكرون لحظات التحرير ويطالبون بوقف الهجمات التركية على المدينة

بعد سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على أجزاء كبيرة من مدينة عين العرب (كوباني) أو ما عرفت إبان سيطرة “التنظيم”، بعين الإسلام، شهدت المدينة حينها أعنف المعارك بين عناصر “التنظيم” ومقاتلين من وحدات حماية الشعب والمرأة، بدأت تلك الوحدات، وبعد أيام من المعارك بدأت قوات “التحالف الدولي” بدعم تلك الوحدات وبداية عملية تحرير المدينة، ونتيجة لتلك المعارك تدمرت المدينة بنسبة 70 بالمئة، وأصبحت رمزاً للعالم بمقاومتها لأعتى التنظيمات “الإرهابية” في العالم وفي يوم 26 من شهر كانون الثاني في عام 2015 حررت تلك المدينة وبدأ حينها تحرير باقي المدن من “التنظيم” حتى وصلت إلى مدينة منبج والرقة ودير الزور بعد تأسيس قوات سوريا الديمقراطية، وتحرير آخر بقعة جغرافية للتنظيم في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

وحين دخول “التنظيم” تبين للعالم أجمع دعم تركيا لذلك “التنظيم” ودخول عناصر عبر حدودها نحو سوريا وبعدها بدأت أعمال إعادة الإعمار وبعد 9 سنوات من إنهاء “التنظيم” يتخوف الأهالي من الهجمات التركية والتي تستهدف المنشادآت الخدمية في المدينة وتشكل خوفاً لدى سكان المدينة.

يقول ( ل.ع ) من سكان مدينة عين العرب (كوباني) في شهادته للمرصد السوري: عشنا أيام صعبة عندما هاجم “التنظيم” مدينتنا، كان يعرف بالوحشية وارتكاب الجرائم حينها هاجم “التنظيم” المدينة ونزحنا نحو الأراضي التركية خوفاً على أطفالنا ونساءنا، كنا نشاهد من داخل الأراضي التركية كيف يقوم “التنظيم” بتفخيخ السيارات وتفحيرها داخل الأحياء وكنا نشاهد أيضاً مقاومة وحدات حماية الشعب رغم وحشية “التنظيم” حيث تعرض منزلنا داخل المدينة للتدمير بالكامل جراء تلك المعارك.

بدورها تقول السيدة ( س.ح ) من سكان مدينة عين العرب (كوباني) في شهادتها للمرصد السوري: قام “التنظيم” بإعدام أخي بالرصاص بعد دخوله المدينة فقط لأنه كردي ورفض أن يخضع لهم، “التنظيم” كان وحشي جداً وكان يقتل كل شي يجده أمامه واكتمل “التنظيم” بالانتقام وبعد هزيمته وطرده من المدينة عاد وارتكب مجزرة أخرى بقتل بدم بارد عشرات المدنيين العزل بدافع الانتقام من مدينة عين العرب كوباني كونها دحرت ابناءها التنظيم

ويقول ( ف.ش) من سكان مدينة عين العرب (كوباني) في شهادته للمرصد السوري: إن ما فعله “التنظيم” وبعد فشله يسكتمله الآن الجيش التركي حيث يتعمد ضرب استقرار وتدمير المنشآت الخدمية التي تخدم الشعب الذي قاوم “التنظيم” وأفشل هجومه، وبرغم من أن حينها دعم الجيش التركي “التنظيم” لم يحاسبه أحد لحد اللحظة، المدينة التي دمرت وعادت للحياة مرةً أخرى يحاول الجيش التركي إعادة تدميرها من جديد لذلك على دول “التحالف الدولي” الوقوف مع شعب عين العرب (كوباني) وشعوب مناطق شمال وشرق سوريا كونها قدمت الكثير في محاربة “التنظيم”.