في ذكرى مقتل “سليماني”.. الميليشيات الإيرانية توزع سلال إغاثية على المواطنين في البوكمال والميادين 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات الإيرانية وزعت مساعدات غذائية وسلال منظفات وملابس شتوية لأهالي مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور، وذلك بمناسبة ذكرى مقتل “قاسم سلماني”.

ويأتي ذلك، في إطار كسب حاضنة شعبية في مناطق نفوذ تلك الميليشيات في سورية، والتمجيد بـ”سليماي” وتضحياته في سورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد علم من مصادره في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل “عناصر محليين” متواجدين ضمن صفوفه في البوكمال، في 6 يناير/كانون الثاني، بسبب تغيبهم عن الفعاليات والاحتفالات التي شهدتها المدينة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس سابقاً، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فقد جرى نقل المعتقلين إلى المربع الأمني التابع للحرس الثوري في منطقة المعري ضمن مدينة البوكمال.

ورصد المرصد السوري في 31 كانون الأول الفائت، احتفالات تأبينية بمدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، في ذكرى مقتل “سليماني”، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الاحتفالية جرت، في ساحة الفيحاء بمدينة البوكمال، إحياءاً لذكرى مقتل “قاسم سليماني”، حيث بدأت التجهيزات في الساحة، تمثلت بتعليق صور “سليماني” والأعلام الإيرانية والسورية، بالإضافة إلى انتشار عناصر مسلحين وقناصة على أسطح المباني المجاورة للساحة، وإغلاق بعض الطرق الفرعية في مدينة البوكمال، تزامناً مع وصول قيادات من جميع الميليشيات الموالية لإيران، والمتواجدة في محافظة دير الزور، بالإضافة لوجود عدد من مسؤولي الأفرع الأمنية وضباط بجيش النظام السوري.