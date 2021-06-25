في رابع عملية خلال الشهر الحالي.. مقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول برصاص خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة في مخيم الهول بريف الحسكة، طالت لاجئة من الجنسية العراقية، وذلك بعد استهدافها بعدة طلقات من قِبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء تواجدها في القسم الأول من المخيم، ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن عملية الاغتيال الجديدة تعتبر الرابعة خلال الشهر الحالي.

والجدير بالذكر أن هذه الجريمة أيضاً، هي 11 منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول.

وفي 23 يونيو/حزيران، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية اغتيال جديدة في مخيم الهول بريف الحسكة، طالت لاجئ من الجنسية العراقية، وذلك بعد استهدافه بطلق نار في الرأس من قِبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء تواجده في القسم الثالث من المخيم.

وفي 11 يونيو/حزيران، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل مواطن من أبناء محافظة دير الزور، برصاصات مسدس مزود بكاتم صوت أطلقها مسلح مجهول، يرجح بأنه من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، تزامنًا مع خروجه من صلاة الجمعة في القسم الرابع من “دويلة الهول”.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 حزيران، عملية اغتيال في “مخيم الهول” بريف الحسكة، راح ضحيتها لاجئ قاصر من الجنسية العراقية، في القسم الثاني من المخيم، وذلك بعد استهدافه بعدة رصاصات في منطقة الرأس.