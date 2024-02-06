في رحلة البحث عن ملاذ آمن.. عناصر “الجيش الوطني” يقتلون مواطنا في مناطق “نبع السلام”

في رحلة البحث عن ملاذ آمن.. عناصر “الجيش الوطني” يقتلون مواطنا في مناطق “نبع السلام”

محافظة الحسكة: قتل شاب في العقد الثاني من العمر، ينحدر من قرية الزر بريف ديرالزور الشرقي، على يد عناصر فصائل “الجيش الوطني”، أثناء محاولته عبور الحدود التركية عبر طرق التهريب انطلاقا من مدينة رأس العين شمال الحسكة ضمن مناطق “نبع السلام”.

وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إلى إن أكثر من 70 شخصاً بينهم نساء وكبار السن عبروا خلال الساعات الفائتة، الحدود نحو تركيا عبر طرق التهريب في ريف الدرباسية شمال الحسكة.

ودخل أكثر من 70 شخصا إلى تركيا مستغلين الأجواء الضبابية، حيث دخل البعض منهم عبر مهربين، وآخرين دخلوا من تلقاء نفسهم ووصلوا الى تركيا، بهدف الهجرة إلى الدول الأوروبية، بحثاً عن ملاذ آمن.

وفي سياق آخر، اعتقلت “الجندرمة” التركية فجر اليوم عدداً من الباحثين عن ملاذ آمن، بينما لا يزال مصيرهم مجهولاً.

وتستمر عمليات التهريب عبر الحدود السورية – التركية من قبل سماسرة ومهربين عبر طرق محددة يجد فيها المواطن السوري منفذا للهرب من البلاد التي أنهكتها آلة الحرب منذ قرابة 13 عاماً للوصول إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي بحثاً عن ملاذ آمن بالرغم من المخاطر والمصاعب التي يواجهها السوريون.