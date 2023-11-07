في رحلة الوصول إلى لبنان.. مقتل شاب من عشيرة النعيم عقب اشتباكات مسلحة بين مهربين بريف حمص الغربي

في رحلة الوصول إلى لبنان.. مقتل شاب من عشيرة النعيم عقب اشتباكات مسلحة بين مهربين بريف حمص الغربي

محافظة حمص: قتل شاب 20 عاما من أبناء عشيرة النعيم، بتاريخ 5 تشرين الثاني الجاري، خلال اشتباكات جرت بين مجموعة من المهربين على أوتوستراد حمص – طرطوس قرب المفرق المؤدي إلى بلدة حديدة الحدودية مع لبنان وشيع جثمانه اليوم.

ونقل نشطاء المرصد السوري عن أحد أبناء عشيرة النعيم قوله: إن الاشتباكات التي جرت بين المهربين أثناء محاولة نقل مجموعة من الأشخاص إلى لبنان بطريقة غير شرعية، الأمر الذي أسفر عن مقتل الشاب بالإضافة لإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة حمص لتلقي العلاج اللازم.

وبحسب نشطاء المرصد السوري، فإن مناطق ريف حمص الغربي التي باتت تشتهر بعملية نقل المدنيين نحو لبنان أصبحت تشكل مصدر رعب للأهالي جراء تصاعد عمليات الخطف طلبا للفدية المالية من قبل شخصيات مدعومة من قبل ميليشيا “حزب الله” اللبناني وعلى رأسهم عصابة المدعو “شجاع العلي”.

تجدر الإشارة إلى أن 2 من أهالي مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي اختطفا أول أمس من قبل ذات العصابة ولم يتم الإفراج عنهما لغاية الآن وسط مطالبة الخاطفين بدفع مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهما.