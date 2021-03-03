في رسالة جديدة لتنظيم “الدولة الإسلامية”.. عناصره يتجولون شرقي دير الزور ويقومون بتوزيع مبالغ مادية لـ “أرامل” العناصر

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عنصرين من تنظيم “الدولة الإسلامية” من الجنسية العراقية، عمدا يوم أمس الثلاثاء إلى التجول ضمن أحياء مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، عبر سيارة “بيك آب”، وقاما بتوزيع مبالغ مادية على “أرامل” عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” هناك، في رسالة جديدة للتنظيم يؤكد فيها جرأته وتواجده القوي على الساحة السورية.

وأشار المرصد السوري في 14 الشهر الفائت، إلى قيام 4 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” بالتجول على دراجاتهم النارية في قرية الصبحة الواقعة في الريف الشرقية لمحافظة دير الزور، وقاموا بإبلاغ أهالي العناصر المنتسبين إلى قوات سورية الديمقراطية بأنهم سوف يقتلون أبناءهم في حال لم يتركوا العمل مع قسد خلال مهلة أقصاها أسبوع واحد فقط، يأتي ذلك في ظل النشاط المتزايد لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بالعموم، وعلى وجه التحديد مناطق ريف دير الزور الشرقي، وما تشهده من عمليات اغتيال شبه يومية تطال عناصر من قوات سوريا الديمقراطية.