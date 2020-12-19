في ريف حلب الشمالي.. هجوم مسلح على حاجز للشرطة الموالية لأنقرة والأهالي يعثرون على جثة شاب مقتول بطلق ناري

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين هاجموا خلال الساعات الفائتة، حاجزاً للشرطة الموالية لتركيا عند الجهة الغربية لمنطقة صوران اعزاز بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل عثر الأهالي على جثة شاب مقتول بطلق ناري في قرية كفرغان شمالي حلب، دون معلومات عن طبيعة وظروف مقتله حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري نشر في 13 الشهر الجاري، أن مسلحين مجهولين اختطفوا “ناشط في المجال الإغاثي”، في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي، حيث قاموا بسلبه مبلغ مالي واعتدوا بالضرب المبرح عليه، قبل أن يتم رميه في إحدى المزارع المحيطة بعفرين.