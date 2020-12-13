في ريف دير الزور الشرقي.. انفجار يستهدف سيارة عسكرية لقسد ومقتل أحد عناصرها برصاص خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة اليوم الأحد، لحظة مرور سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية على طريق حقل العمر، بأطراف بلدة ذيبان شرقي دير الزور، ما أدى لسقوط جرحى، على صعيد متصل وثق المرصد السوري مقتل عنصر في قسد برصاص مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 614 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 214 مدنيا، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 396 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.