في ريف دير الزور الشرقي.. انفجار يستهدف آلية لقسد وآخر على طريق حقل العمر النفطي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار عبوة ناسفة في أطراف مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، حيث تزامن الانفجار أثناء مرور آلية لقوات سوريا الديمقراطية من المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل انفجرت عبوة ناسفة على طريق حقل العمر النفطي بريف دير الزور، ولا أنباء عن إصابات إلى الآن

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل اثنين جراء انفجار دراجة نارية كانا يستقلانها في قرية الغرب الواقعة جنوب مدينة الحسكة على طريق الشدادي

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 515 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 174 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 335 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.