في سادس استهداف للمدينة خلال الشهر.. “مسيرة انتحارية” تستهدف حي السريان الجديدة بحلب

محافظة حلب: سمع دوي انفجار واحد على الأقل صباح اليوم الأربعاء، بحي السريان الجديدة ضمن مدينة حلب، تبين أنه ناجم عن طيران مسير انتحاري سقط بذخيرته على شرفة منزل بالحي، ما أدى لإصابة شخص واحد على الأقل بجراح، وسط حالة من الرعب والهلع أصابت سكان المنطقة، ويذكر أن هذا الاستهداف هو السادس من نوعه لمدينة حلب، ويرجح أنه المسيرة قادمة من مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.

وفي مساء 15 تشرين الأول، تصدت مضادات أرضية تابعة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، لهجوم بطائرات مسيرة في سماء مدينة حلب.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أيام إلى انفجار دوى في مدينة حلب، ناجم عن طائرة مسيرة انتحارية استهدفت موقعا في منطقة نادي الضباط بحي الفرقان في حلب الجديدة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الطائرة المسيرة انطلقت من مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في ريف حلب الغربي، وفشلت قوات النظام بإسقاطها عند وصولها لأجواء قرية باشمرا بريف عفرين ثم توجهت نحو نادي الضباط بحلب.

وفي 12 تشرين الأول، سمع أصوات إطلاق مضادات دفاع جوي أرضية، في مدينة حلب، نتيجة التصدي لطائرات مسيرة يرجح أنها انطلقت من مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في منطقة “بوتين-أردوغان”، دون حدوث أضرار.

وفي 10 تشرين الأول، تصدت المضادات الأرضية التابعة للنظام في ضواحي حلب لهجوم طائرة مسيرة أطلقتها هيئة تحرير الشام، مما أدى إلى إسقاطها.

كما أسقطت قوات النظام طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء السقيلبية بريف حماة.

واستهدفت المضادات الأرضية، في 9 تشرين الأول، طائرات مسيرة كانت باتجاه مواقع قوات النظام في حلب.