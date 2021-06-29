في سادس جريمة قتل خلال شهر حزيران.. مقتل لاجئة عراقية ضمن “دويلة” الهول بريف الحسكة

محافظة الحسكة: شهد مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرقي الحسكة، جريمة قتل جديدة راح ضحيتها لاجئة عراقية، حيث قتلت بطلق ناري في الرأس فجر اليوم الثلاثاء، ضمن القسم الأول من المخيم، وفقًا لمصادر المرصد السوري فإن عملية الاغتيال الجديدة تعتبر السادسة خلال الشهر الحالي، والجدير بالذكر أن هذه الجريمة أيضاً، هي 13 منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول.

وكان المرصد السوري أشار أمس الاثنين، إلى مقتل شقيقتين سوريتين إحداهما طفلة تبلغ من العمر 17 عامًا، برصاص مسلحين مجهولون يرجح بأنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك في القسم الخامس من مخيم الهول شرقي الحسكة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا في 25 حزيران، عملية اغتيال في مخيم الهول بريف الحسكة، طالت لاجئة من الجنسية العراقية، وذلك بعد استهدافها بعدة طلقات من قِبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء تواجدها في القسم الأول من المخيم.

وفي 23 يونيو/حزيران، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية اغتيال جديدة في مخيم الهول بريف الحسكة، طالت لاجئ من الجنسية العراقية، وذلك بعد استهدافه بطلق نار في الرأس من قِبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء تواجده في القسم الثالث من المخيم.

وفي 11 يونيو/حزيران، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل مواطن من أبناء محافظة دير الزور، برصاصات مسدس مزود بكاتم صوت أطلقها مسلح مجهول، يرجح بأنه من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، تزامنًا مع خروجه من صلاة الجمعة في القسم الرابع من “دويلة الهول”.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 حزيران، عملية اغتيال في “مخيم الهول” بريف الحسكة، راح ضحيتها لاجئ قاصر من الجنسية العراقية، في القسم الثاني من المخيم، وذلك بعد استهدافه بعدة رصاصات في منطقة الرأس.