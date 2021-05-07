في شرق الفرات.. إصابة رجل وطفله برصاص قسد ووفاة طفلة برصاص عشوائي

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من منطقة شرق الفرات، بأن عناصر أحد حواجز قوات سوريا الديمقراطية، أطلقوا الرصاص على سيارة في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى لإصابة رجل وطفله من أبناء بلدة الشحيل، حيث جرى إسعافهما إلى المشفى.

في حين توفيت طفلة يوم أمس الخميس، بعد إصابتها برصاص طائش أمام منزل ذويها في بلدة ذيبان شرقي دير الزور.

ونشر المرصد السوري في 3 أيار الجاري، أن قوات سورية الديمقراطية داهمت حاوي قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، واعتقلت 7 أشخاص، بتهمة “الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية” من ضمنهم 5 نازحين.

وأشار المرصد السوري في الثاني من الشهر الجاري، إلى أن دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت أحد العناصر السابقين في تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد مداهمة منزله في بلدة الباغوز، المعقل الأخير للتنظيم قبيل انهياره “بشكل صوري” شرقي دير الزور.