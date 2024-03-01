في شهر واحد.. 19 استهدافا بالمسيرات الانتحارية لمواقع مدنية وعسكرية تقتل وتصيب 30 شخصا في منطقة “بوتين-أردوغان”

نفذت مسيرات انتحارية أطلقتها قوات النظام والمسلحين الموالين لها، عدة مواقع مدنية وعسكرية في ريف إدلب، حيث استهدفت انتحارية، سيارة مدنية محملة بأغصان أشجار على الطريق الواصل بين قريتي سرجة وبينين.

كما استهدفت مسيرتين انتحاريتين موقعا بين قريتي سرجة وكفرحايا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

واستهدفت انتحارية موقعا في القطاع الرابع لتمركز عناصر الجبهة الوطنية للتحرير، على محور حرش بينين بريف إدلب الجنوبي، مما أدى إلى إصابة عنصرين.

وهاجمت المسيرات الانتحارية 19 مرة، منذ أواخر كانون الثاني من العام الجديد، أسفرت الهجمات عن مقتل وإصابة 30 مواطنا من العسكريين والمدنيين، حيث قتل 15 عنصر من هيئة تحرير الشام والفصائل، وأصيب 15 على الأقل بينهم طفلين ووالدهما.

ويستعرض المرصد السوري التفاصيل كاملة:

-31 كانون الثاني، قتل 6 عناصر من هيئة تحرير الشام، في هجوم طائرة مسيّرة انتحارية، استهدفت سيارة عسكرية تابعة لـ “الهيئة” بين بلدتي تفتناز ومعارة النعسان في ريف إدلب الشرقي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

-6 شباط، استهدفت مسيرة “انتحارية”، سيارة لنقل المياه في قرية فريكة بريف جسر الشغور غربي إدلب، مما أدى لإصابة السائق جرى نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

-6 شباط، استهدفت مسيرة “انتحارية”، سيارة في بلدة آفس شرقي إدلب، لم ينتج عنها أضرار بشرية.

-12شباط، استهدفت مسيرة أطلقت من جانب قوات النظام، تجمعا للدراجات النارية قرب مفرق قرية الشيخ سنديان في أقصى ريف إدلب الغربي، مما أدى لمقتل 4 من فصيل أنصار الإسلام وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

-13 شباط، دوى انفجاران متتاليين، نتيجة قصف طائرتين انتحاريتين أطلقت من جانب قوات النظام، استهدفت موقعين ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”، إحدى الضربات طالت سيارة تابعة لـ “الهيئة”، والأخرى طالت موقعا في محيط بلدة كفرعمة في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى وقوع 5 جرحى، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

-15شباط، استهدفت طائرة مسيًرة انتحارية تابعة لقوات النظام، رجل يستقل دراجة نارية، مما أدى لإصابته بشظايا في قدميه، على طريق قرية الدقماق بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

-18 شباط، قتل 3 عناصر من هيئة تحرير الشام بينهم سائق تركس في 3 مواقع على محور آفس بريف إدلب، باستهداف مسيرات انتحارية لتجمع آليات أثناء تدشيم النقاط العسكرية.

-18 شباط، قتل عنصر من جيش الأحرار في استهداف مسيرة انتحارية لموقع قرب قرية السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي.

-18 شباط، استهدفت مسيرة انتحارية نقطة للفصائل قرب قرية معربيلت بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

-22شباط، استهدفت مسيّرة دراجة نارية في محيط قرية القرقور بسهل الغاب غربي حماة، مما أدى لإصابة طفلين ووالدهما تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

-22 شباط، هاجمت مسيرة انتحارية “درون” سيارة مدنية في محيط قرية قسطون بريف حماة الغربي، مما أدى إلى عطبها.

-22 شباط، هاجمت مسيرة انتحارية دراجة نارية قرب قرية فريكة بريف جسر الشغور، مما أدى لتدميرها، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

-22 شباط، استهداف مسيرات تجمعين لصيادي الأسماك في قرية القرقور بسهل الغاب دون وقوع خسائر بشرية.

-27 شباط، استهدفت مسيرة انتحارية سيارة لـ”الجيش الوطني” على محور الفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب، مما أدى إلى عطبها.

-28 شباط، استهدفت مسيرة انتحارية سيارة لهيئة تحرير الشام على محور سلور بجبل التركمان بريف اللاذقية مما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة 2 آخرين وتدمير السيارة.

-1 آذار، استهدف مسيرة انتحارية سيارة مدنية محملة بأغصان أشجار على الطريق الواصل بين قريتي سرجة وبينين.

-1 آذار، استهدفت مسيرتين انتحاريتين موقعا بين قريتي سرجة وكفرحايا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

-1 آذار، استهداف طائرة مسيّرة انتحارية موقعا في القطاع الرابع لتمركز عناصر الجبهة الوطنية للتحرير، على محور حرش بينين بريف إدلب الجنوبي، مما أدى إلى إصابة عنصرين.