في صباح أول أيام عيد الفطر.. قوات النظام في دمشق تفتعل حريقا في إحدى مقابر الشهداء وتفرض طوقا أمنيا حولها

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام افتعلت حريقا في مقبرة شهداء الثورة السورية في حي برزة الدمشقي، صباح اليوم الأول من عيد الفطر، بينما فرض عناصر قوات النظام طوقا أمنيا حول المقبرة، تزامنا مع زيارة الأهالي لقبور أبنائهم.

وأبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 أيار/مايو، أن دوريات تابعة للشرطة العسكرية شنت برفقة مخابرات النظام السوري، حملة اعتقالات بغرض التجنيد للخدمة الاحتياطية، حيث طالت الحملة شبان من مدينة دوما.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن دوريات مشتركة بين الشرطة العسكرية ومخابرات النظام، أقامت عددا من الحواجز المؤقتة في أحياء المدينة وأطرافها، واعتقلت نحو 25 شابا لسوقه نحو الخدمة الاحتياطية.