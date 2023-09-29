في طريق البحث عن ملاذ آمن.. استشهاد مواطن تحت وطأة التعذيب على يد الجندرما التركية في ريف الحسكة

في طريق البحث عن ملاذ آمن.. استشهاد مواطن تحت وطأة التعذيب على يد الجندرما التركية في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: استشهد شاب من سكان رأس العين، نتيجة ضربه وتعذيبه بطريقة وحشية من قبل عناصر حرس الحدود التركي “الجندرما”، أثناء محاولته العبور إلى تركيا من جهة قرية العالية في ريف ناحية الدرباسية، بحثا عن ملاذ آمن.

ويجازف أبناء سورية بحياتهم بحثا عن ملاذ آمن بدول الجوار هاربين من الواقع المعيشي الصعب رغم المخاطر.

وبذلك، يرتفع إلى 26 تعداد المدنيين الذين وثق المرصد السوري استشهادهم برصاص قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” منذ مطلع العام 2023 ضمن مناطق سورية متفرقة واقعة قرب وعند الحدود مع تركيا، كما أصيب 39 بينهم طفل و3 سيدات برصاص “الجندرما” أيضاً، وتوزع الشهداء على النحو الآتي:

– 12 رجال بريف الحسكة ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات “نبع السلام”

– رجل في ريف الرقة ضمن مناطق “نبع السلام”

-9 رجل بريف إدلب ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل

– 3 رجال بريف حلب الشمالي ضمن منطقة “درع الفرات”

– طفل في ريف الحسكة ضمن مناطق الإدارة الذاتية