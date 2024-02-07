في طريق عودتهم من لبنان إلى سورية.. المخابرات السورية تعتقل 11 مدنيا من أبناء ريف حمص الشمالي

في طريق عودتهم من لبنان إلى سورية.. المخابرات السورية تعتقل 11 مدنيا من أبناء ريف حمص الشمالي

محافظة حمص: اعتقل أفراد دورية أمنية تابعة لفرع المخابرات الجوية 11 شخصاً من أبناء مدينة تلبيسة والقرى الريفية التابعة لها إداريا أثناء عودتهم من لبنان بعد ظهر اليوم الأربعاء بطريقة غير شرعية.

ونقل نشطاء المرصد عن مصدر محلي من أبناء مدينة تلبيسة أن وجهاء المدينة تعهدوا بالتواسط لدى رئيس الفرع الذي تم تكليفه مؤخراً بإدارة شؤون الفرع “العميد حسن رستم” من أجل إطلاق سراح المعتقلين لتجنب أي حالة من الاحتجاجات التي قد تشهدها المدينة.

وكانت مدينة تلبيسة قد شهدت الأسبوع الماضي احتجاجات تمثلت بقطع اوتوستراد حمص-حماة رداً على اختطاف إمرأة من قبل عصابة “شجاع العلي” بريف حمص الغربي قبل أن تتدخل الافرع الأمنية بضغط من الشارع المدني لإطلاق سراحها وإعادتها للمدينة بعد ما يقارب 48 ساعة من عملية الاختطاف.