في ظاهرة لا تمت للإنسانية بأيّ صلة.. العثور على طفلة حديثة الولادة في أحد أحياء مدينة الطبقة

في ظاهرة لا تمت للإنسانية بأيّ صلة.. العثور على طفلة حديثة الولادة في أحد أحياء مدينة الطبقة

محافظة الرقة: عثر أهالي على طفلة حديثة الولادة، تخلى عنها ذويها لأسباب مجهولة، مرمية في أحد أحياء مدينة الطبقة غربي الرقة، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

تشهد الأراضي السوري تنامي كبير بظاهرة العثور على أطفال حديثي الولادة تخلى عنهم ذويهم بذرائع كثيرة، هذه الذرائع تتمثل بالفقر والأوضاع المعيشية الكارثية والعلاقات الغير شرعية وما إلى ذلك من ذرائع.

ووثق نشطاء المرصد السوري 52 حالة تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام الجاري، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بأيّ صلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

-22 حالات في مناطق النظام

– 25 حالة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

– 3 حالات في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا

– حالتان ضمن مناطق نفوذ “هيئة “تحرير الشام”