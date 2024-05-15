في ظرف غامض.. العثور على مواطن مقتول داخل سيارته في ريف الحسكة

في ظرف غامض.. العثور على مواطن مقتول داخل سيارته في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: عثر أهالي على مواطن “صاحب محل صرافة” مقتولا بعيارات نارية داخل سيارته في شارع بحي البشيرية بمدينة القامشلي شمالي الحسكة، في ظروف غامضة، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد السوري في 5 كانون الثاني الفائت إلى أن شابة 20 عاما أقدمت على الانتحار داخل منزلها في الحي الغربي بمدينة القامشلي، بسبب ضغوطات نفسية.

ووثق المرصد السوري 43 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 47 شخص هم: 36 رجل، و5 أطفال و6 سيدات توزعوا على النحو التالي:

– 16 بينهم طفلين و3 سيدات في الحسكة

– 16 بينهم سيدة وطفل في دير الزور

– 12 بينهم طفلين وسيدتين في الرقة

– رجلان في منبج

– رجل في عين العرب (كوباني)