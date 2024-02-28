في ظرف غامض.. مقتل شاب خنقاً بريف ديرالزور الشرقي ضمن مناطق سيطرة “قسد”

محافظة ديرالزور: عثر أهالي على شاب من أهالي بلدة الدحلة شرقي ديرالزور ‏مقتول في ظرف غامض وعلى رقبته آثار خنق، بالقرب من بادية جديد عكيدات ضمن المناطق الخاضعة ليسطرة “قسد”، كما سلب القاتل هاتفه الشخصي ودراجته النارية.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثق 10 جرائم قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 12 هم: 9 رجال، و2 طفل و1 سيدة توزعوا على النحو التالي:

– طفلان ورجل في الحسكة

– رجلان وسيدة في دير الزور

– 5 في الرقة

– شاب في منبج