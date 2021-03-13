في ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب يحمل الجنسية الأردنية في ريف السويداء الغربي

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر على جثة شاب يحمل الجنسية الأردنية، مقتولًا بعدة طلقات نارية وملقى في سيارة “تاكسي” قرب المشفى الوطني في ظروف غامضة، وذلك بعد فقدانه منذ خروجه من منزله الذي يقيم به في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي قبل يومين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 9 آذار، عثور الأهالي على جثتي شخصين قرب بلدة خربا في الريف الغربي لمحافظة السويداء جنوب سوريا، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، لا تزال هوية الشخصين المقتولين مجهولة حتى اللحظة، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة .

المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في الـ 7 من مارس/آذار الحالي، أن محافظة السويداء شهدت على مدار شهر شباط/فبراير المنصرم، 8 حوادث تعرض لها مواطنين من بينهم طفل دون سن الـ 18 ومواطنة، وفقًا لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ففي الـ 5 من شباط/فبراير الفائت، اختفت مواطنة من أبناء قرية ملح في ريف السويداء الشرقي بظروف غامضة، وفي الـ 5 من شباط، خطفت مجموعة مسلحة مواطنًا من أمام منزله الكائن في مدينة السويداء، وطلبوا فدية مالية من ذويه لإطلاق سراحه، لتتمكن الفصائل المحلية من تحريره بعد نحو أسبوع من اختطافه، وفي الـ 12 من فبراير/شباط الفائت، خطف مسلحون مجهولون طفلًا دون سن الـ 18 من أمام منزله مدينة السويداء، حيث قام المسلحون بإطلاق سراح الطفل بعد حوالي ساعتين من خطفه، دون معرفة دوافع وأسباب الخطف.