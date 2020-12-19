في ظروف غامضة.. مقتل شاب من “ذوي الاحتياجات الخاصة” في ريف حمص الشمالي

محافظة حمص – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر الأهالي في بلدة كفرلاها بريف حمص الشمالي، اليوم، على جثة شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة، ملقاة في النهر في ظروف غامضة، قرب الحي الغربي من البلدة.

وكان أهالي مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي قد عثروا، منتصف فبراير/تشرين الثاني، على جثتين مجهولتي الهوية، موثقة من الأيدي والأرجل، وعليها آثار إطلاق نار في أنحاء الجسد، على أطراف البلدة قرب الطريق الرئيسي الواصل مع مدينة “الرستن”.