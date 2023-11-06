في ظروف غامضة.. مقتل شابة في العقد الثاني من العمر شمال الحسكة

محافظة الحسكة: عثر أهالي على جثة شابة في العقد الثاني من العمر، وهي من أهالي قرية الغرة التابعة لناحية تل تمر شمال الحسكة وقد قتلت في ظروف غامضة، دون معرفة أسباب ودوافع القتل حتى اللحظة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق 68 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 74 شخص بينهم 10 سيدات و8 أطفال، توزعوا على النحو التالي:

– 18 بينهم 5 سيدات و4 أطفال في الحسكة.

– 25 بينهم سيدة وطفلة في دير الزور

– 17 بينهم 3 سيدات وطفلان في الرقة.

– 10 بينهم سيدة في منبج.

– 4 بينهم طفل في عين العرب (كوباني)