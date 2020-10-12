في ظروف مجهولة.. العثور على جثة شاب مقتولاً في مدينة الحسكة

في ظروف مجهولة.. العثور على جثة شاب مقتولاً في مدينة الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر على جثمان شاب مقتولاً في حي النشوة جنوب مدينة الحسكة، ولا تزال أسباب وظروف مقتله مجهولة حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن انفجار عنيف وقع في محيط مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة، نتيجة عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت خط الغاز الواصل بين معمل الغاز في بلدة الشدادي و بلدة المركدة، ما إلى اندلاع حريق وأضرار مادية كبيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد، في 28 أيلول الفائت، انفجار قنبلة ألقاها مجهول يستقل دراجة نارية قرب دوار الكنيسة الآشورية في مدينة الحسكة الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة.