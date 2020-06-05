في ظروف مجهولة.. العثور على جنديين من “القوات التركية” أحدهما قتيل والآخر مصاب بجروح خطيرة في محيط مدينة إدلب

في ظروف مجهولة.. العثور على جنديين من “القوات التركية” أحدهما قتيل والآخر مصاب بجروح خطيرة في محيط مدينة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، العثور على جنديين تركيين أحدهما قتيل والآخر مُصاب، في ظروف مجهولة حتى اللحظة حول كيفية استهدافهما، على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب وسرمين، بالقرب من إحدى النقاط التركية في المنطقة.

وسمع دوي انفجار عنيف ضرب أوتستراد اللاذقية – حلب الدولي أمس، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في محيط أريحا، عقب لحظات من مرور دورية تركية – روسية مشتركة على طريق “M4”.

وأعقب ذلك استنفارا للقوات التركية في المنطقة. وكانت عربات تركية وروسية خرجت بدورية مشتركة أمس انطلاقاً من قرية ترنبة وصولاً إلى قرية كفرشلايا بريف إدلب.

يأتي ذلك عقب أسبوع من مقتل عسكري تركي بانفجار على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث كان المرصد السوري وثق مقتل أحد عناصر القوات التركية متأثراً بإصابته التي أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة، على طريق حلب-اللاذقية، غرب مدينة جسر الشغور.