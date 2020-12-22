في ظروف مجهولة.. مقتل عنصر باكستاني ضمن الميليشيات الإيرانية في محيط البوكمال بريف دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصر في الميليشيات الإيرانية من جنسية باكستانية، في ظروف مجهولة، حيث تم دفنه في مقبرة خاصة بقتلى الميليشيات الإيرانية، في بادية قرية السويعية جنوب شرق مدينة البوكمال.

وأفادت مصادر محلية، بأن العنصر يتبع لميليشيا “زينبيون”، وعثر عليه مشنوقاً في إحدى النقاط العسكرية على أطراف مدينة البوكمال.

وكان المرصد السوري قد وثّق، مقتل مهندس من جنسية إيرانية، في 17 ديسمبر/كانون الأول، على يد حراس البوابة الرئيسية لـ”حقل التيم” النفطي الواقع جنوبي مدينة دير الزور ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن شجاراً جرى ما بين مجموعة من المهندسين من جهة، وحراس البوابة الذين رفضوا إدخالهم إلى الحقل النفطي، ثم تطور الشجار إلى إطلاق نار من قبل أحد الحراس، ما أدى إلى إصابة أحد المهندسين، إضافة إلى مقتل المهندس من جنسية إيرانية.