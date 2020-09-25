في ظروف مجهولة.. مقتل مُهجر من أبناء القلمون على طريق حارم – سلقين قرب الحدود السورية مع لواء اسكندرون

في ظروف مجهولة.. مقتل مُهجر من أبناء القلمون على طريق حارم – سلقين قرب الحدود السورية مع لواء اسكندرون

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر على شاب مقتولاً في ظروف مجهولة، على الطريق الواصل بين منطقتي حارم وسلقين قرب الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمال غرب محافظة إدلب.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، تبين أن الشاب المقتول ينحدر من بلدة “بخعة” الواقعة ضمن سلسلة جبال القلمون في ريف دمشق، وهو من سكان حي جوبر الدمشقي، وسط ظروف مجهولة حتى اللحظة عن هوية الفاعلين وأسباب ارتكابتهم للجريمة.