في ظل استمرار الانفلات الأمني في درعا.. مجهولون يغتالون ضابطًا في قوات النظام في ريفيها الشمالي الشرقي

محافظة درعا: اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص، ضابط برتبة ملازم أول من مرتبات اللواء 38 دفاع جوي في قوات النظام، بالقرب من مزرعة حسن شلال السماره في محيط بلدة محجة الجنوبي بريف درعا الشمالي الشرقي.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1036 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 717، وهم: 197 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و21 طفل، إضافة إلى 337 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 131 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و25 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.