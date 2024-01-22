في ظل استمرار التظاهرات الشعبية السلمية.. أبناء جبل العرب يطالبون بإسقاط النظام في ساحة الكرامة

محافظة السويداء: بشعارات “عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد”، توجه أبناء قرى وبلدات السويداء إلى ساحة الكرامة، في ظل استمرار التظاهرات الشعبية السلمية المناوئة للنظام، وحمل المتظاهرون لافتات تؤيد مطالبهم الداعية إلى بتنحي رأس النظام وإسقاط حكومته، وتطبيق القرار الدولي 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وتعزيز مفهوم اللامركزية في البلاد، وتحسين الواقع المعيشي والإفراج عن المعتقلين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 18 كانون الثاني، تجمع العشرات من أبناء مدينة السويداء في ساحة الكرامة وسط المدينة في مظاهرة جديدة تأكيداً على استمرار الانتفاضة الشعبية ضد النظام والمطالبة برحيله والانتقال السياسي للسلطة، وإطلاق سراح المعتقلين في سجون قوات النظام، وتطبيق القرار الأممي 2254، كما ندد المتظاهرون بالقصف الجوي الأردني الذي أدى لمقتل مدنيين في ريف السويداء، وقام المتظاهرون بنصب تمثال للمعتقلين مؤكدين على المطالبة بإطلاق سراحهم.

وهتف المتظاهرون شعارات ضد حكومة النظام رافعين لافتات كتبت عليها عبارات، “تجفيف منابع التهريب برحيل النظام”، و”قتل المدنيين عمل إجرامي الأردن تشارك بقتلنا”، و”الرحمة لضحايا القصف الأردني والقصاص للمسبب”.