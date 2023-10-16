في ظل استمرار الحراك في يومه 57.. حشود جماهيرية في ساحة الكرامة يدينون القصف التركي على شمال شرق سوريا ويتهمون المسيرات الإيرانية بفعل العمل الإرهابي في الكلية الحربية

في ظل استمرار الحراك في يومه 57.. حشود جماهيرية في ساحة الكرامة يدينون القصف التركي على شمال شرق سوريا ويتهمون المسيرات الإيرانية بفعل العمل الإرهابي في الكلية الحربية

محافظة السويداء: بلافتات “أعظم شيء ممكن أن يقدمه النظام السوري لغزة هو رحيل بشار الأسد”، “من أحرار جبل العرب ساحة الكرامة نطالب بفتح تحقيق عن المجزرة التي حصلت في الكلية الحربية وراح ضحيتها العشرات من أهلنا المدنيين في حمص ونحن نعلم أن المسيرات الإيرانية من فعلت هذا العمل الإرهابي وكما ندين القصف التركي لأهلنا في شمال شرق سوريا أنقذوا ما تبقى من سوريا من نظام بشار الأسد المجرم والميليشيات الإيرانية وحزب اللات الإرهابي”، “كلنا سمعنا صوتك يا السويداء” تجمع حشود من أبناء قرى وبلدات السويداء في ساحة الكرامة، في ظل استمرار الحراك الشعبي في يومه 57 على التوالي.

ويؤكد المتظاهرون على تنحي رأس النظام وإسقاط حكومته، وتعزيز مفهوم الديمقراطية وبناء جسم وطني سياسي بعيدا عن العنصرية، وتحسين الواقع المنهار في البلاد، وتحقيق انتقال سياسي، وتطبيق القرار الدولي 2254.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى توافد العشرات من أهالي قرى وبلدات السويداء إلى ساحة الكرامة، حاملين لافتات كتب عليها “إسرائيل تقصف دمشق والأسد يرد في إدلب وحلب”، وذلك في ظل استمرار الحراك الشعبي لليوم 56 على التوالي، وتأكيداً على حقوقهم المشروعة.