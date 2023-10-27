في ظل استمرار الصراع الأمريكي الإيراني.. الطائرات الأمريكية تستهدف مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في الميادين وبادية العشارة

في ظل استمرار الصراع الأمريكي الإيراني.. الطائرات الأمريكية تستهدف مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في الميادين وبادية العشارة

محافظة دير الزور: سمع دوي انفجارات متتالية فجر اليوم، في منطقة المزارع جنوبي مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، عاصمة الميليشيات الإيرانية، نتيجة استهداف الطائرات الأمريكية بـ 4 غارات جوية، طالت معسكر للميليشيات الإيرانية في منطقة الميادين، ومركز عسكري تابع للميليشيات الحرس الثوري الإيراني في بادية العشارة بريف دير الزور، وسط استنفار للعناصر والانتشار.

وعقب الاستهداف هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف، وجرى نقل الجرحى إلى مدنية البوكمال الحدودية مع العراق.

ويأتي ذلك في ظل الصراع الأمريكي الإيراني المستمر ضمن الأراضي السورية، والتي تصاعدت منذ الحرب في غزة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، إلى هبوط طائرة ضخمة في قاعدة “التحالف الدولي” بحقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور، بعد الاستهداف الذي تعرضت له القاعدة بشكل مباشر، وسط معلومات عن وجود جرحى من القوات الأمريكية.

بالتوازي مع ذلك، حلقت طائرات مسيرة وحربية على علو منخفض في أجواء المنطقة.

وانتشر عناصر قوات “التحالف الدولي” داخل القاعدة وخارجها، وقرب بلدة ذيبان وعند خط نهر الفرات في ريف دير الزور.

كما شهدت قاعدة رميلان في ريف الحسكة تحركات مماثلة لعناصر المشاة.

ودوت انفجارات عنيفة في منطقة حقل “كونيكو” للغاز الذي تتخذه قوات “التحالف الدولي” قاعدة عسكرية لها في شمال شرق سورية، وسط معلومات عن استهداف انطلق من مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور المقابلة للقاعدة العسكرية، فيما انتشرت قوات “التحالف الدولي” في منطقة ذيبان بريف دير الزور المقابلة لمنطقة الميادين.