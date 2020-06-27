في ظل استمرار الفلتان الأمني شرق الفرات.. العثور على جثة أحد مستثمري النفط بريف دير الزور الشمالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور على جثة شخص عليها آثار تعذيب وطلق ناري، وذلك في بادية قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي، يذكر أن المقتول ينحدر من أبو النيتل ويعمل كـ مسثتمر للنفط مع قوات سوريا الديمقراطية، فيما لم ترد معلومات حول ظروف مقتله والجهة المسؤولة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 532 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 175 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 353 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.