في ظل استمرار الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ “قسد”.. مقتل طفل برصاص “مجموعة لصوص” شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حادثة جديدة ضمن الفلتان الأمني المسيطر على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث قتل طفل يبلغ من العمر 12 عام، جراء إطلاق النار عليه من قبل “مجموعة لصوص” على الطريق الواصلة بين قريتي جديد عكيدات و معيزيلة بريف ديرالزور الشرقي، وذلك بعد أن رفض والد الطفل التوقف عند حاجز اللصوص أثناء مرورهم بالمنطقة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 553 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 188 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 361 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.