في ظل الأزمات المتواصلة ضمن مناطق النظام.. ميليشيا “الحشد الشعبي” تفرغ أسواق الميادين من المواد الغذائية بهدف نقلها إلى العراق وسط استياء شعبي كبير

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ميليشيا “الحشد الشعبي” العراقي الموالية لإيران، عمدت إلى إفراغ أسواق مدينة الميادين شرقي دير الزور من المنتجات الغذائية.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن ميليشيات تابعة لـ”الحشد الشعبي” تقوم بشراء كافة المواد الغذائية من أسواق مدينة الميادين، بمبالغ مرتفعة عن سعرها الأساسي، عبر تجار عراقيين موالين لها، ومن ثم يقومون بالتنسيق مع قوات النظام بإدخالها إلى الأراضي العراقية عبر معبر القائم الحدودي بين سوريا والعراق في ريف البوكمال، الأمر الذي سبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير جداً، ويستغل التجار العراقيين الموالين لـ”الحشد الشعبي” عدم قدرة الأهالي على شراء المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بباقي المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وذلك بسبب الإتاوات التي تفرضها حواجز “الفرقة الرابعة” المنتشرة في محيط الميادين على سيارات البضائع التي تدخل المدينة قادمة من مناطق النظام.