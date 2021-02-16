في ظل الأزمة المتواصلة على أفران الخبز.. مدير المخابز يشعل غضبًا شعبياً في اللاذقية بعد تصريحاته بعدم وجود أزمة في المحافظة

على وقع الأزمة المتواصلة على أفران الخبز في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، نفى “مدير فرع المخابز” في اللاذقية وجود حالات ازدحام على الأفران العامة في محافظة اللاذقية، الأمر الذي لاقى استياءاً شعبياً واسعاً حيال تصريحاته بعدم وجود أزمة، حيث اعتبرها الكثير من الأهالي بأنها مستفزة ومنافية للواقع تماماً في ظل الأزمة الخانقة التي يعانيها المواطن السوري في تأمين الخبز اليومي لأسرته، حيث رصد المرصد السوري بعض من ردود الفعل من قِبل الأهالي على تصريحات “مدير المخابز” في اللاذقية إذ قالوا “مدير المخابز يتفضل ويشوف المعارك الطاحنة على أفران الخبز – هو عندو مين يجبلو خبزاتو وخبزات يلي بيقربوه أكيد بدو يكون منفصم عن الواقع”، المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد استمرار الأزمة الخانقة على أفران الخبز في جميع المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، دون وجود أي تراجع أو انحسار للأزمة، على العكس ازدادت طوابير الانتظار على الأفران في الآونة الأخيرة .

المرصد السوري أشار قبل أيام إلى أن الليرة السورية شهدت تراجعًا جديدًا بقيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار في دمشق 3430 مبيع و 3380 شراء، واليورو 4156 مبيع و 4091 شراء، وبلغ سعر صرف الليرة التركية في إدلب وريف حلب 487 مبيع، و 478 شراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في دمشق 177475 ليرة سورية، يأتي ذلك في ظل استمرار أزمات “الوقود والكهرباء والخبز” ضمن مناطق النظام، كما شهدت أسعار السلع الأساسي ارتفاعًا جديدًا بسبب تأثرها بانخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، والتي شكلت أعباء إضافية على الحياة اليومية للمواطن السوري في ظل نقص الدخل وانخفاض أجور العاملين والموظفين، مقارنة بالأسعار.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد لائحة بأسعار المواد الأساسية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث يتراوح سعر كيلو اللحمة الضاني في مناطق النظام ما بين 20000 – 25000 ليرة سورية أي مايعادل 7.289 دولار أمريكي، ويتراوح سعر كيلو لحمة العجل ما بين 13000- 17500 أي ما يعادل 5.102 دولار أمريكي، ويتراوح سعر كيلو الدجاج النيئ ما بين 6300- 7200 ليرة سورية أي مايعادل 2.099 دولار أمريكي

كيلو سكر 1800 ليرة سورية / 0.525 دولار أمريكي

الرز القصير 1900 ليرة سورية/ 0.554 دولار أمريكي

الرز الطويل 3500 / 1.02 دولار أمريكي

لتر زيت دوار الشمس 6000 ليرة سورية / 1.749 دولار أمريكي

شاي 21000 ليرة سورية / 6.122 دولار أمريكي

قهوة 11000 ليرة سورية / 3.207 دولار أمريكي

معكرونة 2000 ليرة سورية / 0.583 دولار أمريكي

والجدير ذكره أن أسعار السلع الأساسية تتبدل بين اليوم والآخر ولا يوجد سعر ثابت بسبب عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية بالإضافة إلى عدم وجود رقابة من سلطات النظام على التجار في الأسواق.