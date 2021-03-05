في ظل الأزمة المعيشية التي تعصف بمناطق النظام.. أهالي مدينة القرداحة “عرين الأسد” يشتكون وجود نقص في وزن “ربطة الخبز”

في ظل تصاعد موجة الغضب والاستياء الشعبي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري بسبب الأزمات الخدمية والمعيشية التي تعصف بها، وما تشهده البلاد من انهيار في قيمة الليرة السورية، والارتفاع الكبير لأسعار السلع الأساسية، بالتزامن مع استمرار الأهالي بالوقوف ضمن طوابير طويلة أمام أفران الخبز، شهدت مدينة القرداحة معقل رأس النظام السوري “بشار الأسد” في ريف اللاذقية، استياءا شعبيا، على خلفية وجود نقص بوزن ربطة الخبز المباعة إليهم عبر الأفران من 200 حتى 400 غرام.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار قبل أيام، أنه وسط تصاعد في الغلاء الفاحش بأسعار المواد الغذائية، حيث بات الوضع ضمن مناطق النظام أقل ما يمكنه وصفه بالكارثي، فلا يتناسب دخل المدني الشهري ولا بأي شكل من الأشكال مع التضخم والغلاء، إذ أعلى راتب شهري قد يحصل عليه المدني لا يتجاوز 90 ألف ليرة سورية بينما الشريحة الأكبر يتراوح متوسط راتبها الشهري بين 30 و60 ألف.

وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة، أبرزها: هل تتحول ثورة الكرامة والحرية والعدالة التي خرج بها الشعب السوري قبل نحو عقد من الزمن إلى ثورة جياع؟!، ثم لماذا هذا التقصير من قبل المنظمات الدولية، لماذا تقتصر المساعدات الدولية على شمال غرب وشمال شرق البلاد، وهل عقوبات قيصر هي وراء تجويع أبناء الشعب السوري أم فساد النظام؟!.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب المنظمات الدولية بتقديم يد العون للمدنيين ضمن مناطق النظام السوري لأن ليس لهم ذنب بوجودهم هناك فليس الجميع يتسطيع النزوح أو اللجوء، فالأمر فاق حد التحمل لديهم وباتت المشاهد التي نرصدها ونواكبها هناك لا تمت للإنسانية بصلة.

فيما يلي يستعرض المرصد السوري لائحة جديدة لأسعار بعض السلع الأساسية في مناطق النظام السوري، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال اليوم مقارنة بالأيام السابقة نتيجة الانهيار المتسارع لليرة السورية:

فروج حي 1كغ 5200 ل.س/ 1.327 دولار أمريكي

فروج مشوي 14 ألف ل.س / 3.581 دولار أمريكي

فروج بروستد 16 ألف ل.س / 4.092 دولار أمريكي

لحم عجل 1كغ 18 ألف ل.س / 4.604 دولار أمريكي

لحم ضان 1كغ 25 ألف ل.س / 6.394 دولار أمريكي

أسعار بعض المواد التموينية

كيلو رز قصير 3200 ل.س/ 0.818 دولار أمريكي

برغل 2000ل.س / 0.512 دولار أمريكي

زيت نباتي1ليتر 8200 ل.س / 2.097 دولار أمريكي

سمنه 1كيلو 9500 ل.س / 2.43 دولار أمريك

بيض 7000ل.س / 1.79 دولار أمريكي

سميد 3000 ل.س /0.767 دولار أمريكي

سكر كيلو 2400 ل.س /0.614 دولار أمريكي

أسعار بعض الخضراوات و الفواكه

بطاطا 800ل.س / 0.222 دولار أمريكي

خيار 1300ل.س / 0.361 دولار أمريكي

ليمون 1000ل.س / 0.278 دولار أمريكي

ثوم 11ألف ل.س / 3.056 دولار أمريكي

فليفله حلوه 2000 ل.س 0.556 دولار أمريكي

كوسا 1500ل.س / 0.417 دولار أمريكي

برتقال 1500ل.س / 0.417 دولار أمريكي

موز 2000ل.س / 0.556 دولار أمريكي

فريز 3500ل.س / 0.927 دولار أمريكي

فول أخضر 2500ل.س / 0.694

تفاح 1400ل.س / 0.358 دولار أمريكي

أسعار بعض المحروقات

جرة غاز حر 23ألف ل.س / 5.882 دولار أمريكي

بنزين حر 1ليتر 1250ل.س / 0.347 دولار أمريكي

مازوت حر 1ليتر 1250ل.س / 0.347 دولار أمريكي

تنويه: أسعار السلع الأساسية تتبدل ولا يوجد سعر ثابت بسبب عدم استقرار سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وما تشهده من تبدل وانهيار متسارع