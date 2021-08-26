في ظل الأوضاع المعيشية السيئة.. الانفلات الأمني وجرائم القتل تتزايد في مناطق نفوذ النظام السوري

محافظة ريف دمشق: أصيب طفل وامرأة وشاب بشطايا قنبلة يدوية رماها شاب يستقل دراجة نارية، على شاب قرب دوار حجيرة بريف دمشق.

على صعيد متصل، عثر على جثة شاب من أبناء قرية شنبوطين حرف المسيترة في ريف القرداحة، قرب جسر الزارة على طريق حمص-طرطوس، وذلك بعد فقدان الاتصال به نحو 48 ساعة.

وفي تاريخ 21 آب، عثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، مقتولة ضمن شاحنة في حي حلب الجديدة، وذلك بعد سرقة مبلغ مالي كان بحوزتها.

وتتزايد جرائم القتل ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، بهدف السرقة في ظل تدهور الأوضاع الإقتصادية وغياب فرص العمل.