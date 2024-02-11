في ظل الأوضاع المعيشية القاسية.. غلاء الأسعار يحرم العوائل الفقيرة من اللحوم في مناطق شمال وشرق سوريا

أصبح طعامنا اليومي معكرونة وعدس، بهذه الكلمات وصف سكان شمال وشرق سوريا الوضع المعيشي في المنطقة، حيث بات حلم سكان المنطقة الحصول على اللحوم بعد ارتفاع سعرها إلى مايقارب 150 ألف ليرة سورية، فيما سجلت أسعار لحم الفروج مايقارب 24 ألف، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الدولار ليتجاوز 15 ألف ليرة سورية، ويعود سبب ارتفاع أسعار اللحوم بسبب رخص أعلاف المواشي، حيث يعتمد أغلب المربيين على استغلال ذلك لتربية المواشي وتصديرها لمناطق أخرى مثل إقليم كردستان العراق، ويعتمد أغلب سكان المنطقة من الطبقة الفقيرة على البقوليات والمعكرونة، وألغى أغلب سكان المنطقة مادة اللحوم من مائدة الغذاء.

وقال ( م.ف ) في شهادته للمرصد السوري: أعمل “نجار باطون” العمل شبه متوقف، أسعار اللحوم عالية جداً عائلتي مؤلفة من 7 أشخاص نعتمد يومياً على البقوليات وبعض الشي من الخضار كون أيضاً أسعارها مرتفعة، ونحن في مدينة الحسكة نعاني من كافة الأزمات في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

أما السيدة ( ع .خ ) فتقول في شهادتها للمرصد السوري: أصبح حلمنا أن تتواجد اللحوم على مادئة الغذاء كون أسعارها أصبحت مرتفعة جداً أغلب اعتمادنا على البقوليات والعدس والمعكرونة، زوجي موظف متقاعد لدى الحكومة السورية و راتبه لا يساوي سعر كيلوين من لحم الخاروف.

وتعاني مناطق سوريا بكافة المدن وضع اقتصادي صعب في ظل استمرار الازمة السورية منذ عدة سنوات وفي مناطق الإدارة الذاتية الوضع افضل بعض الشي ولكن سكان المنطقة تعاني من ازمة اقتصادية مستمرة