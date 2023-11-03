في ظل الاستهدافات المتبادلة.. غرفة عمليات “الفتح المبين” تقصف مواقع للنظام والأخيرة ترد بقصف محيط النقطة التركية شرقي إدلب

استهدفت غرفة “عمليات الفتح المبين”، بالقذائف الصاروخية، مواقع لقوات النظام في مدينة سراقب جنوب شرق إدلب، في المقابل ردت قوات النظام، بقصف مدفعي، استهدف محيط النقطة التركية، داخل بلدة آفس بريف إدلب الشرقي، بالإضافة إلى قصف قرية معربليت جنوب إدلب، وسط معلومات عن استمرار القصف حتى اللحظة، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوي، يوم أمس، إلى قصف قوات النظام بصاروخين محيط قرية معارة عليا التي تتواجد فيها نقطة عسكرية تركية شرقي النيرب بريف إدلب الشرقي، كما قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة، محيط قرية الشيخ سليمان بريف حلب الغربي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وتزامن القصف مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء أرياف حلب وإدلب وحماة.