في ظل الاستهدافات المتبادلة.. مقتل عنصر من قوات النظام والأخيرة تصيب عنصران من “الهيئة” ضمن منطقة “بوتين، أردوغان”

في ظل الاستهدافات المتبادلة.. مقتل عنصر من قوات النظام والأخيرة تصيب عنصران من “الهيئة” ضمن منطقة “بوتين، أردوغان”

قتل عنصر من قوات النظام برصاص عناصر “هيئة تحرير الشام” على محور قبتان الجبل غربي حلب، كما استهدفت عناصر “الهيئة” بقذائف الهاون، غرفة قيادة عمليات قوات النظام على محور الجب الأحمر شمالي اللاذقية، بالإضافة إلى قصف مواقع لقوات النظام على محوري تلة الملك وتلة البركان شمال اللاذقية ضمن منطقة ” بوتين، أردوغان”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

في المقابل أصيب عنصران من “هيئة تحرير الشام” إثراستهداف قوات النظام بصاروخ حراري سيارة عسكرية تابعة “لهيئة تحرير الشام” على محور جسر الشغور غربي إدلب.

وبذلك، يرتفع إلى 556 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 369 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 250 من العسكريين و 187 من المدنيين بينهم 42 طفل و22 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 96 من المدنيين بينهم 13 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

-351 عنصر من قوات النظام بينهم 24 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 80 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.