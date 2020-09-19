في ظل الانتهاكات المستمرة من قِبل فصائل “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة.. مسلحون من “أحرار الشرقية” يعتقلون مواطنة في ناحية راجو بريف عفرين

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين من فصيل “أحرار الشرقية” الموالي لأنقرة، اعتقلوا مواطنة بعد مداهمة منزلها الواقع في قرية “قاسم” في ناحية راجو بريف عفرين شمال غرب حلب، ومن ثم اقتادوها إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب اعتقالها، وفي سياق متصل اعتقل مسلحو فصيل “السطان مراد” مواطن من سكان بلدة جنديرس وذلك بعد مداهمة منزله، دون معرفة أسباب الاعتقال أيضا، جميع ما ذُكر يأتي في ظل الانتهاكات المستمرة من قِبل فصائل “الجيش الوطني” المدعوم تُركياً بحق الكُرد ممن بقوا في عفرين.