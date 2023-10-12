في ظل الانفلات الأمني بدرعا.. مجهولون يستهدفون مواطنا في الريف الشرقي

محافظة درعا: أصيب شاب بجروح، إثر إطلاق الرصاص المباشر صوبه، من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة الحراك في ريف محافظة درعا الشرقي، حيث تم إسعافه إلى مشفى الشفاء في مدينة درعا للعلاج.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 404 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 329 شخصا، هم:

-112 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-144 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 23 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 11 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.