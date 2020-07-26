في ظل الانفلات الأمني المتصاعد في مختلف الأراضي السورية.. العثور على طفل مقتولا في مدينة الرقة

في ظل الانفلات الأمني المتصاعد في مختلف الأراضي السورية.. العثور على طفل مقتولا في مدينة الرقة

على وقع الفلتان الأمني الذي بات يخيم على كافة الأراضي السوري من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها، رصد المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور على طفل مقتولا في ظروف مجهولة ضمن أحد المنازل الواقعة، قرب إحدى الحدائق في حي “الفردوس” بمدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الطفل فُقد يوم أمس من أمام منزله، ليتم العثور عليه اليوم مقتولا في ظروف مجهولة حتى اللحظة.