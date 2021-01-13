في ظل الانفلات الأمني المتواصل في محافظة درعا.. مجهولون يستهدفون متعاونًا مع قوات الأجهزة الأمنية في ريف المحافظة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب مواطن من أبناء بلدة بصر الحرير بريف درعا بجروح بليغة، اليوم، إثر استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين في بلدة ناحتة شرقي درعا، ووفقًا لما أفادت به مصادر المرصد السوري، فإن المواطن متعاون مع قوات الأجهزة الأمنية و”حزب الله” اللبناني.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 847 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 555، وهم: 157 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 248 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و108 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.